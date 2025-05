Savona, rinvio del porta a porta, Santi: "E' la riprova della validità della mozione dei 5 Stelle firmata da tutta l'opposizione"

È turbolento e sempre più in salita l'avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, per la parte che prevede il porta a porta spinto. Dopo la comunicazione di Palazzo Sisto e Sea-S su un rinvio — a data ancora da stabilirsi — dovuto a complicazioni derivanti dall'installazione dei bidoni condominiali in alcuni immobili e alla necessità di fare ulteriori approfondimenti, l'opposizione contesta il metodo con cui si è arrivati a questa decisione. Il rinvio, infatti, era stato chiesto con una mozione in Consiglio comunale (anche se l'opposizione chiedeva che si partisse a ottobre).

"La notizia ufficiale della scelta del Comune e di Sea-S di rinviare la partenza del servizio a data sconosciuta — spiega il capogruppo di Insieme per Savona, Piero Santi — è la riprova che l'ordine del giorno predisposto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, e condiviso da tutta l'opposizione, andava accolto in aula consiliare. Credo fortemente nel dialogo e sono convinto che andare avanti a forza, senza confrontarsi, significhi andare contro la realtà con presunzione. Così questa amministrazione non andrà da nessuna parte".

Uno dei primi a prospettare un ritardo nell’avvio del servizio di porta a porta era stato il consigliere di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi.

"E dire che mi avevano anche smentito — dichiara Orsi —. Detto ciò, se si intende partire tra un mese è follia pura. Si deve partire a ottobre, finita l’estate, e solo dopo aver verificato le modifiche al contratto con un bel parere. Ormai faccio nausea persino a me stesso a forza di ripeterlo".