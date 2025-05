"Qui inizia il mare", la campagna di sensibilizzazione sui tombini contro l'abbandono dei rifiuti sbarca anche a Savona

"Qui inizia il mare". Questa la frase che campeggia da due giorni sui tombini di Savona soprattutto nella zona di Piazza Saffi e vie limitrofe accompagnati dai disegni di delfini e polpi.

Molti sono i passanti che si interrogano sul significato delle scritte ma il significato è chiaro: che ogni tombino stradale confluisce in mare e che bisogna fare attenzione a non buttare i rifiuti all'interno.

I rifiuti abbandonati in strada come mozziconi, involucri di caramelle, sacchetti con le deiezioni canine, saranno trascinati nei tombini dal vento e dalle piogge. I rifiuti di dimensioni maggiori come bottiglie, lattine una volta appiattiti dal passaggio di auto e mezzi pesanti, possono finire anch’essi nei tombini.

Il messaggio di sensibilizzazione allora è quello che non bisogna abbandonare nessun rifiuto. E prestare attenzione è l'aspetto più importante.

Nel 2022 Assonautica Savona aveva dato vita alla campagna ad Albisola Superiore realizzando la frase sui tombini da via al Mare fino alla passeggiata.