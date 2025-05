Balestrino: visita ufficiale della Regione con l'assessore Ripamonti e la consigliere Foscolo

A Balestrino prosegue con determinazione l’impegno del sindaco Stefano Saturno per lo sviluppo dell’entroterra ligure. Ieri, nel primo pomeriggio, il primo cittadino ha accolto in visita ufficiale l’assessore regionale Paolo Ripamonti e la consigliera regionale Sara Foscolo per un confronto istituzionale di alto livello, volto a individuare priorità e necessità del territorio comunale.

Un incontro operativo, reso ancora più significativo dalla partecipazione dell’assessore comunale all’ambiente Giorgia Fortin, durante il quale le istituzioni hanno dato vita a un dialogo diretto e costruttivo, culminato in un sopralluogo nelle aree strategiche del paese. L’obiettivo: ascoltare da vicino le istanze della comunità, valutare le criticità presenti e costruire insieme un percorso condiviso di sviluppo sostenibile e concreto.

"È stato un momento importante di ascolto e condivisione – ha dichiarato il sindaco Saturno – con l’assessore Ripamonti e la consigliera Foscolo abbiamo parlato delle esigenze concrete dei nostri cittadini e delle prospettive di crescita per il nostro comune. Il loro supporto sarà fondamentale per mettere in campo soluzioni efficaci e durature".

Particolare attenzione è stata posta ai temi della sicurezza e della viabilità dei mezzi d’emergenza, nodi cruciali per un territorio che accoglie una popolazione composta anche da numerosi anziani e categorie fragili.

"Con un dialogo aperto – ha sottolineato Saturno – ho potuto far presente ai rappresentanti regionali alcune situazioni reali legate alla sicurezza e alla viabilità per i mezzi di soccorso, che rappresentano un punto cardine per il nostro territorio. È un tema che seguo con grande attenzione. Questo confronto faccia a faccia è stato fondamentale per far comprendere appieno le vere necessità della nostra comunità e per iniziare a costruire progetti concreti, coerenti con le caratteristiche del territorio, ma soprattutto pensati per il benessere dei cittadini".

L’incontro si configura come il primo tassello di una collaborazione istituzionale più stretta, orientata a valorizzare le risorse locali e a intercettare nuove opportunità per un rilancio armonico dell’intero entroterra.