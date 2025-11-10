Savona: nasce nella Caserma Clelia Corradini una nuova "stanza tutta per sé", spazio sicuro per le donne vittime di violenza

Dopo il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Savona, Soroptimist Savona sta allestendo una nuova “stanza tutta per sé” presso la Caserma “Clelia Corradini”, sede della Polizia Locale di Savona, dedicata alle donne vittime di violenza.

Negli ultimi anni, infatti, il personale della Polizia Locale è chiamato sempre più spesso a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, affiancando la magistratura nella repressione di diversi reati. Tra questi rientrano anche i procedimenti per violenza di genere, che prevedono, tra l’altro, l’assunzione delle dichiarazioni delle persone offese.

Per facilitare lo svolgimento di queste nuove e importantissime attività, nelle more del completamento dell’allestimento della Stanza, lo scorso 21 ottobre la past president del Club, Fiorenza Giorgi – fino al giugno 2024 magistrato della Sezione Penale del Tribunale di Savona, dove ha maturato una lunga esperienza nei reati contro le donne – ha tenuto al personale della Polizia Locale del capoluogo e di diversi Comuni della provincia una conversazione sul ruolo della polizia giudiziaria nei procedimenti per violenza di genere e, in particolare, sulle modalità di ascolto delle vittime. L’incontro aveva per titolo “Violenza di genere: la denuncia e il percorso processuale. Il ruolo della Polizia Giudiziaria”.

Il 25 novembre, nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne, il progetto della “stanza tutta per sé” sarà presentato alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico.