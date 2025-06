Investimento pedonale ad Albissola, la sicurezza sull'Aurelia ancora sul tavolo. Il Sindaco: "Vogliamo renderli sicuri"

Il problema della sicurezza stradale ritorna ancora una volta in auge ad Albissola Marina.

L'ultimo in ordine di tempo si è verificato lunedì sera sulle strisce pedonali intorno alle 23.00 con uno scooter guidato da una persona che aveva la patente revocata che ha investito una mamma 30enne. Sfiorato per miracolo il passeggino dove era seduto il bimbo di due anni e il papà.

Fortunatamente le condizioni della mamma, trasportata all'ospedale San Paolo dalla Croce d'Oro albissolese sono buone ma i sinistri stradali nel tratto di Aurelia di Albissola continuano a sommarsi. Due settimane fa un incidente con un altro investimento si era invece verificato nel "famigerato" attraversamento tra Piazza Rossello e Piazza Sisto IV. Il Comune infatti tempo fa aveva optato per la rimozione ma dopo una vigorosa protesta della minoranza era arrivato un passo indietro.

"Il progetto c'è, lo abbiamo presentato e l'obiettivo è redere gli attraversamenti pedonali sicuri - ha detto il Sindacon Gianluca Nasuti - Noi andiamo avanti, abbiamo stanziato le risorse e attendiamo il nulla osta di Anas. Quello dove è avvenuto l'ultimo incidente prevede il sistema pedone smart (come negli altri due attraversamenti in centro. ndr). Davanti al Prana invece è previsto un semaforo a chiamata".

Da anni infatti il Comune albissolese deve far fronte alle problematiche legate al traffico che sono causate principalmente dai 4 attraversamenti pedonali presenti sulla statale.

Lo scorso luglio 2024 il sindaco e il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro avevano incontrato Anas per proporre alcune proposte per migliorare sul territorio sia la sicurezza degli attraversamenti pedonali che la fluidità del traffico e per avviare un confronto con l'ente gestore della strada.

Nel programma elettorale la lista "Albissola del Fare" aveva infatti proposto di rendere più sicure le strisce pedonali tramite sistemi per renderli più illuminati, dove possibile posizionare dissuasori di velocità e istituire zone con il limite della velocità a 30 km/h.

Beneficiando dei finanziamenti ministeriali per l'efficientamento energetico e sicurezza stradale il Comune aveva già provveduto ad installare 7 nuovi impianti della tipologia 'Pedone smart' per potenziare la segnalazione di alcuni attraversamenti pedonali in alcune delle strade maggiormente trafficate ed avevano già avviato la progettazione per la realizzazione di una decina di altri attraversamenti smart tra i quali anche quelli destinati per l'Aurelia.

Un problema quello degli attraversamenti pedonali e degli investimenti che si ripercuote anche ad Albisola Superiore. Venerdì scorso ad avere la peggio due pedoni in corso Mazzini.

"È un problema che emerge quando comincia l'estate, sono purtroppo storie di vita quotidiana, le moto infatti sorpassano esasperate dalla coda - il commento del sindaco Maurizio Garbarini - Il problema che è noto a tutti è che la viabilità ordinaria viene subito congestionata soprattutto nei weekend e ogni anno si ripetono sempre le stesse cose. Finché non ci saranno strada alternative e anche una presa di coscienza degli autoctoni di non fare 100 metri prendendo la macchina non si potrà risolvere la situazione. Manca la cultura ma è anche vero che non ci sono posti adatti per le biciclette".