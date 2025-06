Tragedie a Celle: in tre settimane 4 giovani vite spezzate

Un altro dramma colpisce Celle e a morire è ancora un giovane.

Dopo la tragedia di via Postetta lo scorso 12 maggio con l'incidente stradale e il decesso del 43enne Valerio Zunino e della 50enne compagna Giovanna Barreca, oltre alla prematura scomparsa il 21 maggio nella sua abitazione della 51enne Elisa Venturino, ieri non c'è stato nulla da fare per un 42enne nato in Svizzera ma di nazionalità italiana.

L'uomo probabilmente a causa di un malore ieri pomeriggio sarebbe morto annegando nel mare dei Piani di Celle in località Bouffou.

Immediato l'intervento sul posto dei sanitari del 118, la Croce Rossa di Varazze, i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Era intervenuto anche l’elisoccorso Drago, decollato da Genova con i sommozzatori che hanno recuperato il corpo dell'uomo deceduto e lo hanno consegnato alla Guardia Costiera. Poi è stato portato al porticciolo turistico Cala Cravieu.

Non sarebbero stati evidenziati segni di eventuali traumi.



Era stato informato del tragico accaduto il Pubblico Ministero di turno Giovanni Battista Ferro.

Tre settimane nel quale la comunità cellese ha dovuto far fronte purtroppo a quattro vite spezzate troppo presto.