Nero d’Avola, la verità nascosta: Joe Castellano riscrive la storia del vitigno simbolo di Sicilia

Il celebre musicista Joe Castellano, da oltre trent’anni protagonista della scena blues internazionale, si cimenta oggi in una nuova sfida: raccontare una storia inedita del vino siciliano. Con il suo nuovo libro, Castellano riscrive le origini del vitigno noto come "Nero d’Avola", svelando un passato ben diverso da quello narrato fino a oggi. Il volume si concentra sulla vera identità del “Calabrese”, il vitigno che a partire dagli anni ’80 è stato ribattezzato Nero d’Avola, ma che in realtà ha origini ben più complesse e radicate nella storia antica della Sicilia e della Calabria. Grazie a un’approfondita ricerca storica, ampelografica e archeologica, Castellano smonta miti e leggende glottologiche, riportando il racconto alle sue radici autentiche.

Non si tratta solo di vino: il libro intreccia la storia vitivinicola con quella della Sicilia antica, dai fasti di Akragas (l’attuale Agrigento) — con i suoi vini celebrati dagli storici greci e romani — fino alle immense esportazioni verso Cartagine e tutto il Mediterraneo. Tra i meriti del lavoro, anche quello di far chiarezza sulla confusione tra i due “Calabrese”: il primo, autoctono e legato ad Agrigento; il secondo, un ibrido diffuso solo dopo l’Ottocento in seguito alla crisi della fillossera. Castellano ricostruisce minuziosamente il quadro ampelografico prefillosserico siciliano, con un atlante che mappa ben 353 vitigni storici, offrendo così un vero e proprio patrimonio etno-antropologico.

Ma il libro è anche un viaggio personale, tra ricordi familiari, incontri con personaggi come Leonardo Sciascia, Paolo Conte e Virna Lisi, e un racconto che si intreccia con le grandi ferite storiche della Sicilia, come quella mai sanata delle miniere di zolfo. Una narrazione appassionante che parte dal vino per arrivare alla storia d’Italia, raccontando verità spesso dimenticate o volutamente taciute. Un lavoro che oggi trova spazio in importanti eventi e congressi enologici, anche se ignorato dalle istituzioni ufficiali.

Con questo libro, il Nero d’Avola ritrova la sua vera identità, e la Sicilia un pezzo fondamentale della propria memoria.

“Per una vera Storia del Nero d’Avola” è edito da SIME BOOKS – Febbraio 2025 –

Pagine 242 - Oltre 30 bellissime foto e 7 importanti mappe – prezzo euro 25,00)

Diffuso in tutte le librerie italiane e relativi portali web - www.simebooks.com