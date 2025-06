Viabilità, rigenerazione urbana e futuro di Spotorno in una serata di confronto e progettazione condivisa

Un'intera serata all'insegna della partecipazione e della progettazione condivisa per parlare del futuro di Spotorno per quanto concerne temi legati allo sviluppo urbano e alla viabilità del territorio.

Giovedì 19 giugno, dalle ore 19:30 con la mostra cartografica storica “Le nostre radici” organizzata in collaborazione con l’Associazione Pontorno, l'Amministrazione spotornese si confronterà presso la Sala Palace con cittadini, tecnici, amministratori e associazioni.

L’iniziativa, dal titolo “Spotorno! La nostra Città in cammino”, sarà articolata in diverse tappe tematiche. Dopo l'apertura del sindaco Fiorini alle 20:30 col saluto istituzionale e l'intervento “Innovare con cura”, gli argomenti spazieranno dai progetti in corso alle idee per il futuro: si parlerà del risanamento dell’area di Santa Caterina, del collegamento tra i centri storici guardando alle mappe antiche per immaginare le infrastrutture di domani, e ancora di viabilità sostenibile, mobilità, parcheggi, trasporto pubblico, fino agli interventi di rigenerazione urbana nella zona Serra e alla realizzazione del nuovo campo da calcio. Uno spazio specifico sarà dedicato a ciò che è già stato realizzato, come la nuova scuola primaria e altri interventi sul territorio. Durante l’evento sarà possibile, per i presenti, visionare schede e materiali informativi relativi ai progetti futuri.

“Con questo incontro pubblico intendiamo condividere con tutta la cittadinanza il presente ed il futuro del paese - spiegano dall'Amministrazione attraverso i canali social - Parleremo di sviluppo urbano, viabilità, decoro urbano, ma anche di memoria storica e delle radici del nostro territorio. Una serata di confronto e partecipazione aperta a tutti per riflettere insieme sullo sviluppo urbano di Spotorno, tra innovazione e identità”.

“In conclusione ci saluteremo distribuendo dei moduli attraverso i quali poter fare domande o dare suggerimenti - aggiunge il sindaco Mattia Fiorini -. Questi dovranno essere recapitati in Comune, via mail o in formato cartaceo consegnati direttamente a mano, e tutti avranno successivamente una risposta. I cittadini potranno scegliere se avere una risposta in maniera privata sulla mail personale oppure, in maniera anonima, sul profilo Facebook del Comune in modo che possa nascere un po' di dibattito”.