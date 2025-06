Latitante arrestato in Riviera: 25enne paraguaiano deve scontare 2 anni per sfruttamento della prostituzione

È stato arrestato ieri in una località della Riviera di Levante un 25enne di origine paraguaiana, ricercato in tutta Europa per reati legati allo sfruttamento della prostituzione.

L’uomo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso la scorsa settimana dall’Autorità Giudiziaria francese, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona all’interno di un’abitazione privata, dove si trovava insieme alla famiglia.

Il giovane deve scontare una pena definitiva di due anni di reclusione per istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto accertato dalle autorità francesi, tra gennaio e maggio 2024 aveva organizzato e agevolato l’attività di tre donne, ricevendole in appartamenti da lui gestiti e garantendone la “sicurezza” nei locali in cui esercitavano l’attività di meretricio.

Dopo indagini mirate e attività di monitoraggio, i poliziotti savonesi sono riusciti a individuarlo e ad eseguire il fermo. Una volta completate le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Genova-Marassi.