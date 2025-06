Pietra Ligure, nella Sala consiliare la presentazione del libro “Parlami ancora”, dell’autrice pietrese Maria Alessandra Pisano

Lunedì 30 giugno, alle ore 21:00, nella Sala Consigliare “Augusto Rembado” del Comune di Pietra Ligure, avrà luogo la presentazione del libro “Parlami ancora”, dell’autrice pietrese Maria Alessandra Pisano. Intervengono: l’autrice, il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e la Presidente della sezione pietrese dell’ANPI Marilena Massone. Modera Ivana Mandraccia.

Maria Alessandra Pisano cresce a Pietra Ligure fino agli anni dell’università, che frequenta a Milano, dove si stabilisce e vive tuttora. Laureata in giurisprudenza, è avvocato cassazionista da molti anni.

“Parlami ancora” è una storia “intima” di coraggio, speranza, valori e ideali, forgiata e mossa dalla storia d’Italia tra il 1900 e il 1947 e, in nuce, nella postura, nello sguardo e nel sorriso di Dora, sulla spiaggia di Pietra Ligure, nella bella fotografia scelta per la copertina, ha in sé quella forza e quella fiducia nel futuro che contraddistingueranno la storia di ricostruzione e rinascita della nostra cittadina – esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - “Parlami ancora” è volutamente pubblicato da Maria Alessandra nel 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione, perché storia di resistenza, liberazione e rinascita della sua famiglia dalla quale traspare vivida e quella dell’Italia. “Parlami ancora” è un affresco corale che ci restituisce, per mano del talento narrativo di Maria Alessandra, quei valori, validi più che mai oggi e che mai dobbiamo dare per scontati, che hanno dato vita alla nostra Italia libera e democratica – continua De Vincenzi - “Parlami ancora” è una biografia, la storia vera e documentata di Dora, la mamma di Maria Alessandra, e della sua famiglia. Anzi di Dora Vera Diana, “tre nomi splendenti”, come scrive Massimo Scotti nella sua veramente bella e precisa prefazione.

"Una storia che si snocciola dalla Toscana di inizio ‘900, segnata dalla Grande Guerra e dall’epidemia “spagnola”, a Roma, a Milano, dove i nonni di Maria Alessandra, Adele e Arnaldo si trasferiscono con Dora nel 1937, per approdare, nel 1947, a Pietra Ligure, dove Dora, direttrice della Colonia Marina Pirelli, incontra Aldo Pisano, che la “conquistò al sol dell’azzurra Riviera, mette radici e dà vita alla sua bella famiglia. Una storia letteralmente attraversata dal ventennio fascista, dalla seconda guerra mondiale e dalla resistenza. "Parlami ancora" intreccia gli accadimenti, i problemi, le difficoltà i sacrifici, i lutti e le belle notizie di tre generazioni della famiglia Dori-Berretti con l'opposizione al fascismo e la resistenza partigiana ma anche con la lotta per i diritti delle donne e l’emancipazione femminile, il tutto cementato dall’'inesauribile forza dell'amore familiare, che segna e contraddistingue ogni scelta e ogni decisione. “Parlami ancora” è una testimonianza vivida e potente per non dimenticare mai da dove veniamo. Grazie Maria Alessandra”, conclude il Sindaco.