Savona, rissa con spranghe in piazzale Eroe dei Due Mondi: due feriti al San Paolo

All’alba di oggi è scoppiata una violenta rissa in piazzale Eroe dei Due Mondi, a Savona, che ha coinvolto due gruppi — uno composto da cittadini marocchini e l’altro da sudamericani — e che ha causato feriti. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30: sul posto sono intervenuti immediatamente i militi della Croce Oro, della Croce Bianca, l’automedica e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Savona con l'ausilio della Questura

In un primo momento i coinvolti avevano rifiutato il trasporto in ospedale, ma successivamente è arrivata una seconda richiesta di soccorso alla centrale operativa del 112. Dopo la prima colluttazione, il gruppo di cittadini marocchini, composto da quattro persone, si era spostato in spiaggia per dormire, ma è stato nuovamente aggredito dai sudamericani, questa volta armati di spranghe.

Alla fine, due persone sono state trasportate all’ospedale San Paolo di Savona: una in codice rosso, in gravi condizioni e in prognosi riservata (ma non in pericolo di vita), e l’altra in codice giallo.

I militari, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza comunali ed alle testimonianze raccolte, sono riusciti ad identificare tutte le persone coinvolte e a deferire all’Autorità Giudiziaria i responsabili dell’aggressione, che dovranno rispondere del reato di lesioni aggravate.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. È stata informata anche la pubblico ministero Maddalena Sala.