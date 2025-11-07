Violenza su nave Costa Crociere: arrestato un 25enne per stupro ai danni di una giovane cameriera

Una giovane cameriera peruviana di 21 anni è stata violentata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre a bordo della "Costa Favolosa", mentre la nave si trovava tra Imperia e Alassio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un membro dell’equipaggio di origine indiana, 25 anni, si sarebbe introdotto di nascosto nella cabina della ragazza mentre dormiva e l’avrebbe abusata.

Svegliata di soprassalto, la giovane è riuscita a reagire e a mettere in fuga l’aggressore, che si è allontanato lungo il corridoio. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la scena, mostrando un uomo scalzo in pantaloncini, la cui identità è stata poi confermata dai testimoni. I filmati, analizzati dalla Squadra Mobile di Genova una volta che la nave ha attraccato il 9 ottobre, sono stati decisivi per ricostruire l’accaduto.

La vittima, sbarcata a Genova, è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale Galliera, dove ha seguito il “percorso rosa” riservato alle donne vittime di violenza.

Davanti al gip, l’indagato ha negato ogni responsabilità, ma il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti "gravi indizi di colpevolezza, univoci e concordanti".

Costa Crociere ha confermato l’arresto del membro dell’equipaggio durante lo scalo a Genova, precisando di aver collaborato pienamente con le autorità e di continuare a fornire supporto alla giovane cameriera che ha denunciato la violenza.