Alassio, controllo del territorio potenziato con la Stazione Mobile dei Carabinieri sul Pontile Bestoso

La Compagnia Carabinieri di Alassio ha avviato un nuovo e significativo potenziamento del dispositivo di controllo del territorio in occasione della stagione estiva. Oltre i servizi dedicati regolarmente svolti nell’arco dei fine settimana, si è aggiunto un elemento di novità con l’impiego della Stazione Mobile che sarà operativa nella giornata odierna, il 12 ed il 26 luglio presso il Pontile Bestoso di Alassio, cuore pulsante della città e punto strategico di aggregazione turistica.

Il servizio è garantito dal personale in uniforme appartenente alla Stazione Carabinieri di Alassio e si inserisce in un più ampio piano di vigilanza volto ad incrementare la sicurezza percepita e reale sia dei cittadini, sia dei visitatori occasionali.

La Stazione Mobile è un moderno mezzo, un Ford E-Transit elettrico a vantaggio della sostenibilità ambientale, con allestimento speciale, che prevede una postazione per l’operatore con scrivania, computer e stampante, tre poltroncine per gli utenti, un vano con kit per il pronto soccorso e defibrillatore automatico, estintori, cassaforte diverse dotazioni operative per il servizio di polizia. Rappresenta una vera e propria “caserma su ruote”, capace di garantire un primo intervento sul territorio e al contempo offrire un punto di contatto immediato tra i Carabinieri e la cittadinanza. Tra i principali vantaggi, la possibilità di ricevere segnalazioni, denunce e querele, fornire assistenza diretta ai turisti e svolgere ovviamente attività preventiva e, se del caso, repressiva direttamente in loco.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività predisposte per garantire una “estate sicura ad Alassio”, rafforzando la presenza visibile e costante dei militari sul territorio, anche con il supporto dell’elicottero del 15° Nucleo Elicotteri di Villanova d’Albenga. Il Pontile Bestoso, luogo simbolico ed altamente frequentato si trasforma così in un presidio attivo di legalità, di prevenzione ma soprattutto delle famiglie.

L’Arma dei Carabinieri rinnova così il proprio impegno quotidiano per la tutela della collettività, assicurando – con professionalità, prontezza e spirito di servizio – un’estate serena a residenti e turisti nella splendida cornice del ponente ligure.