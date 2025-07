Albisola, furgone si ribalta in corso Italia: nessun ferito, strada riaperta al traffico (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 16 : Al termine dell’intervento dei Vigili del Fuoco e del carroattrezzi, Corso Italia è stato riaperto al traffico.

Sul posto sono ancora presenti la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile AIB di Albisola, impegnati nella pulizia del manto stradale e nella rimozione dei liquidi sversati dal furgone, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

---

Pomeriggio movimentato oggi, sabato 5 luglio, ad Albisola Superiore, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali nel giro di pochi minuti.

Il più rilevante è avvenuto intorno alle 14 in Corso Italia, sulla Sp2, dove un furgone con cella frigo si è ribaltato, causando l’interruzione totale del traffico in entrambe le direzioni.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la circolazione è attualmente bloccata e sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Poco prima, nella zona di Grana, poco dopo il Ponte Pertini, un altro sinistro ha visto coinvolte due autovetture. Anche in questo caso, non si segnalano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.