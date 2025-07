Albenga protagonista su Rai 1: al via oggi le riprese della trasmissione "Camper"

Oggi prendono ufficialmente il via ad Albenga le riprese della celebre trasmissione televisiva “Camper”, in onda ogni mattina su Rai 1, dedicata al racconto dell’Italia più autentica attraverso viaggi, storie, sapori e tradizioni.

Per una settimana – dal 7 all’11 luglio – le telecamere del programma accompagneranno i telespettatori alla scoperta delle eccellenze agroalimentari, culturali e paesaggistiche della nostra città, con collegamenti in diretta da piazza IV Novembre, cuore del centro storico.

“Camper” è una trasmissione di grande successo che ogni estate attraversa il Paese per valorizzare territori unici e comunità vive.

Ogni puntata si articolerà in quattro collegamenti giornalieri in cui si raccontano storie locali, prodotti tipici, ricette della tradizione, arte e musica.

Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a partecipare alle riprese come pubblico in piazza: sarà un’occasione speciale per vivere l’emozione del dietro le quinte della TV, e per mostrare al grande pubblico il calore e l’accoglienza della nostra Albenga.