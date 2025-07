Laigueglia, Roberto Giovanni Timossi presenta il libro "L’ineffabile. Le prove dell’esistenza di Dio"

Martedì 8 luglio, alle 21.15, all’auditorium delle Opere Parrocchiali di Laigueglia, secondo appuntamento della rassegna Di Voci e d’Accordo, con Roberto Giovanni Timossi che presenta il libro "L’ineffabile. Le prove dell’esistenza di Dio, ed. Il Pozzo di Giacobbe".

Filosofo e saggista, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria e presidente del Consiglio Scientifico della Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, scrittore prolifico noto per i suoi saggi su temi di logica e sul rapporto fra fede e ragione, Timossi offre ne "L’ineffabile" un volume finalizzato a mettere a fuoco cosa voglia dire dimostrare l’esistenza di Dio e a quale immagine di Dio tali dimostrazioni abbiano accesso. Tema complesso, che il dibattito pubblico non è sempre attrezzato ad affrontare con profondità, ben precisando i termini in gioco.

Dall’età medievale, con Anselmo d’Aosta e Tommaso d’Aquino, fino ai filosofi moderni come Cartesio, Leibniz e Gödel, la dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio è stata un tema centrale della filosofia. Tuttavia, nonostante i brillanti sforzi di questi pensatori, le prove proposte non sono mai state universalmente accettate come definitive, lasciando aperta la questione.

Il saggio di Timossi è rivolto tanto ai credenti quanto ai non credenti e prende in esame i percorsi della ragione intorno a quanto si può conoscere dell’Ineffabile, alla ricerca delle prove dell’esistenza di Dio.

Commenta l’autore: "In mezzo a questo guado nel quale ci troviamo come persone umane, comprendiamo che il cosmo non si spiega da solo, ma che non possediamo il significato ultimo della sua e della nostra esistenza. Se, da una parte, percepiamo e dimostriamo con il raziocinio che deve esistere quel “senso assoluto” che è l’Ineffabile, dall’altra intuiamo di poterci soltanto approssimare alla sua realtà, poiché con la sola nostra ragione non riusciamo a coglierne a pieno il significato ultimo".