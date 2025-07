Investimento mortale a Cusercoli: la vittima è la savonese Leandra Rosso

Non ce l'ha fatta la 51enne Leandra Rosso, conosciuta da tutti come Lea, savonese, investita da un'auto a Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena.

La donna intorno alle 4.45 mentre stava andando a fare colazione è stata colpita da un'auto che secondo alcuni testimoni avrebbe rallentato, tornando indietro ma che poi si sarebbe dileguata.

Immediato l'intervento dei soccorsi ma purtroppo per la donna, originaria di Savona che si era trasferita da qualche anno in Emilia Romagna, non c'era purtroppo più niente da fare.

Lea Rosso lavorava nell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì dal 2022 come addetta alle pulizie.

L'incidente mortale si e verificato in un punto in cui la strada provinciale 4 del Bidente fa una leggera curva, all'altezza appunto di un bar.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio dei carabinieri per cercare di rintracciare l'auto "pirata".

La donna per anni aveva lavorato come operaia in imprese di pulizia a Savona.

Sui social non stanno mancando i messaggi di cordoglio e di ricordo da parte di chi aveva avuto la fortuna di conoscerla.