La Tosca di Puccini in scena a Ferrania: appuntamento il 26 luglio

Sabato 26 luglio, alle ore 20.30, presso la Casa del Fattore in Borgata San Pietro di Ferrania, va in scena Tosca di G. Puccini.

La regia è affidata a Mauro Pagano, e l’orchestra “Opera Symphony Orchestra” sarà guidata dal M° Franco Giacosa, accompagnato dal M° Fabrizio Altamura; a dirigere il “Coro Lirico Quadrivium” sarà il M° Gianni Bergamo.

Sul palco, nei panni di Tosca, la soprano Samantha Sapienza, e in quelli di Cavaradossi, il tenore Vladimir Reutov; Scarpia sarà interpretato da Veio Torcigliani, direttore artistico di “Valbormida Classica”. Emil Abdullaiev sarà Cesare Angelotti, e Paolo Breda Bulgherini il Sagrestano/Sciarrone. Completano il cast Marco Veirana nei panni di Spoletta, il carceriere Paolo Magni e il pastore Daniele Di Venanzio.

Assistenti alla regia: Rebecca Pagano, Martina di Tullio, Anna Goddard, Matilde Pagano, Matteo Coppola e Giulia Tassi. Costumi e scenografia realizzati da Arte Scenica Reggio Emilia. Responsabile della scenografia: Gabriele Reverberi, e regia cinematografica affidata a Valerio Parodi.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.clappit.com o presso: Libridea, Via della Fornace 52, Millesimo, e Casa del Libro, Via Roma 73, Cairo Montenotte. Info e prevendite via WhatsApp al 347 6658335 o 345 5755423.