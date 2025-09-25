Albenga, centro estetico e barber shop con 5 lavoratori irregolari: sanzioni per 200mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona, nei giorni scorsi, hanno concluso un controllo fiscale e in materia di lavoro presso un esercizio commerciale adibito a istituto di bellezza e cura della persona, nonché a salone di barbiere e parrucchiere, attivo nel territorio ingauno e gestito da una donna di origini cinesi residente ad Albenga.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare che la ditta impiegava un lavoratore completamente “in nero”, mai dichiarato all’avvio del rapporto di lavoro. Inoltre, sono stati individuati altri quattro dipendenti assunti in maniera irregolare: per loro il datore di lavoro dichiarava, ai fini del calcolo delle buste paga, un numero di ore pari a un quinto rispetto a quelle effettivamente prestate, con conseguente evasione di ritenute e contributi dovuti all’Erario.

Le verifiche hanno fatto emergere un quadro di gravi irregolarità. Sulla base delle dichiarazioni degli stessi lavoratori e dei clienti abituali, è stato ricostruito come la titolare corrispondesse sistematicamente pagamenti “fuori busta”, in contanti, per circa due anni (23 mensilità), fino al momento dell’intervento dei militari.

A seguito degli accertamenti, le Fiamme Gialle hanno proceduto a regolarizzare la posizione dei dipendenti, segnalando le irregolarità riscontrate all’I.N.P.S. e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la ricostruzione contributiva e previdenziale. Nei confronti della titolare è stato redatto un verbale di accertamento unico e notificazione, con sanzioni amministrative per 52.800 euro in relazione al lavoratore “in nero”. Per i quattro dipendenti irregolari è stato inoltre elevato un verbale per violazione delle norme sul divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, con ulteriori sanzioni per 115.000 euro. Sono state infine contestate ritenute non operate e ricavi non contabilizzati per oltre 30.000 euro.

L’operazione si inserisce nel quadro delle prerogative riconosciute al Corpo, con particolare riferimento al contrasto al lavoro sommerso. Tale attività riguarda sia le situazioni di totale irregolarità, come il lavoro “nero”, sia quelle di regolarità solo apparente, caratterizzate da condizioni retributive e contrattuali difformi da quelle previste. Entrambe le fattispecie danneggiano la libera concorrenza e penalizzano i lavoratori, spesso esposti a sfruttamento, oltre a creare un rilevante danno per l’economia e per le imprese rispettose delle regole.