"Swap Party", a Savona la festa del baratto con la Caritas

Nel quartiere Villapiana continua la rassegna estiva di eventi "Ti vesti bene?", promossa dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli e dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi, insieme alla Parrocchia San Francesco da Paola, per vivere la moda in maniera sostenibile. Venerdì 18 luglio alle ore 18 presso il futuro Emporio Solidale della Caritas in via dei Cambiaso 3R si terrà il secondo incontro formativo per approfondire l’impatto sociale e ambientale del settore tessile e scoprire strategie concrete per vestire in maniera etica.

Con il patrocinio del Comune sabato 19 luglio dalle 18 alle 21 in piazza Bologna ci sarà invece "Swap Party - Festa del Baratto" con Sfuso Diffuso. Durante la serata sarà possibile portare fino a dieci articoli tra capi d'abbigliamento e oggetti per la casa in buono stato che non si vogliono più e scambiarli con tante cose nuove - dicono gli organizzatori - Le rimanenze saranno donate alla Caritas".

La rassegna è realizzata in collaborazione con Campagna Abiti Puliti, Cooperativa Fair, Solida Cooperativa Sociale, Slow Food Savona 76 APS e Savona 20x30. Per informazioni si può contattare Serena Folco al numero di cellulare 3400944986 o all'e-mail s.folco@comunitaservizi.org o Pietro Rosso al3406354018 o all'indirizzo p.rosso@comunitaservizi.org.