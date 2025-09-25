FdI Savona si prepara al Congresso, in attesa della nomina del commissario provinciale

Fratelli d'Italia arriverà alla conta e allo scontro o troverà una candidatura unica per il coordinatore cittadino?

Per ora, per il congresso in programma sabato 27 settembre, ci sarebbe un solo candidato, Matteo Debenedetti - legato al circolo "Savona tricolore", sostenuto da Giuseppe Giordanella, Simone Gattini, Renato Scosceria - per l'incarico che è attualmente ricoperto dal commissario Filippo Marino, che aderisce al circlo "Savona Oppidum".

L'obiettivo di FdI sarebbe quello di arrivare ad una candidatura unitaria, ma il clima all'interno di FdI savonese, e provinciale, non sarebbe dei più "tranquilli".

Il congresso di sabato dovrà eleggere il nuovo coordinatore che avrà il compito accompagnare Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative, per cui il centrodestra sta già lavorando alla ricerca del candidato, con alcuni nomi già girati ma non confermati, osa che sarebbe forse prematura. Ci saranno poi anche le provinciali e Savona. Il partito di Giorgia Meloni vorrebbe capitalizzare il consenso che ha a livello generale (da un sondaggio Swg pubblicato da La7 due giorni fa il partito sarebbe al 30,2%) dall'altro a livello locale si trova a scontrarsi con i tentativi di scalata e le divisioni interne al partito che il nuovo coordinatore dovrà smorzare.

Intanto non è ancora stato nominato il Commissario provinciale, dopo le dimissioni di Claudio Cavallo. Da statuto la nomina deve arrivare da Roma ma, passando il regionale vorrà dire la sua; il nome più accreditato sarebbe quello del consigliere regionale Rocco Invernizzi.