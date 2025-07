Malore improvviso in appartamento, inutile la chiamata ai soccorsi: muore un giovane a Finale

Si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 luglio, a Finale Ligure, una tragedia che ha portato alla morte di un giovane tra i venti e i trent'anni, originario del ponente della nostra provincia.

L'allarme è scattato da una persona che si trovava con lui in un appartamento di via Brunenghi, quando il giovane ha accusato un malore. Sul posto si sono immediatamente precipitati i militi della Croce Bianca di Finalmarina e il personale dell'automedica Sierra 4, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per quanto descritto nella richiesta di aiuto, sono stati attivati i carabinieri i quali indagano sulle cause della prematura morte. Secondo quanto emerso fin dalle prime battute sembrerebbe che a causare il malore fatale sia stata un'overdose; sarà però l'autopsia fissata per il prossimo sabato a stabilire con chiarezza le cause del decesso.