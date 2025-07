Savona, viene strappata la collanina dal collo ad un 81enne nel sottopassaggio ferroviario. L'appello della figlia: "Quando si vede un reato non si può tirare dritto"

Un nuovo furto di una collanina con un appello lanciato alle persone di non girarsi dall'altra parte soprattutto in una zona di Savona dove le criticità vengono segnalate da tempo.

A lanciarlo la figlia di un 81enne che nella mattinata di ieri intorno alle 10.30 mentre stava transitando nel tunnel ferroviario che da via Pirandello porta in via Tissoni è stato aggredito da una persona che gli ha strappato la collanina che aveva al collo.

"Mio padre stava camminando verso la palestra ed era al telefono, aveva visto che c'era un giovane mezzo sdraiato su una macchina, quasi alla fine del tunnel. Si è poi sentito afferrare dal collo e questa persona da dietro gli ha strappato la collanina (fortunatamente di poco valore.ndr), con una mano e poi con l'altra il cellulare - racconta la donna - È riuscito a girarsi e gli ha tirato un calcio alla gamba. Questo si è inginocchiato e gli è caduto il cellulare per terra. Mio padre si è messo a urlare e l'uomo è scappato verso le scalette che portano in via Vittime di Brescia".

L'accaduto è avvenuto in pieno giorno in una zona particolarmente trafficata. E ieri mattina in quel momento diverse sono state le auto e le moto in transito nel sottopassaggio Gottardo, particolarmente buio all'interno della galleria.

"Triste che le auto che passavano non si siano fermate vedendo la colluttazione. E' durata quasi 5 minuti e nessuno ha chiamato il 112, quando si vede un reato non si può tirare dritto - prosegue la figlia che ha voluto tenere alta l'attenzione - Avviso tutte le persone che transitano a piedi il tunnel di prestare attenzione tra le auto parcheggiate sotto il tunnel anche di giorno perché si nascondono lì. Per fortuna sta bene ha solo un segno rosso dal collo e il piede dolorante per il calcio che ha dato all'aggressore".

E' stata poi chiamata la polizia intervenuta prontamente sul posto.