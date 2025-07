“Autori a Bossoleto”, Gino Rapa presenta il suo “Fabulè” con musica dell’Aqustic Duo

Dopo il successo di pubblico della serata dedicata al basilico, la rassegna “Autori a Bossoleto”, organizzata dal Comitato di Bossoleto con il patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga, prosegue sabato 26 luglio, alle 21.15, ospitando il professor Gino Rapa. Nella piazzetta del suggestivo borgo, a pochi chilometri dalla costa, presenterà il suo libro ”Fabulé - Favole antiche per lettori moderni” (ed. Delfino Moro).

Rapa proporrà una serata arricchita dall’intervento musicale dell’Aqustic Duo. Sarà, come sempre, un viaggio accattivante e divertente, ma mai banale, che attraverserà tutti i suoi libri, tra favole e modi di dire della quotidianità che affondano le radici nel mondo latino e greco.

L’evento si concluderà con il consueto momento conviviale offerto dal Comitato di Bossoleto e con la presentazione e degustazione di un cocktail creato da Ottavia Castellaro, ispirato al suo libro “Aromatiche da…bere”. Il cocktail, chiamato Abeja Buena, ha tra gli ingredienti il miele e prende spunto dalle api protagoniste di alcune fiabe citate dal libro di Rapa.

La prima serata dell’edizione 2025 della rassegna, è stata premiata da un folto pubblico che ha seguito e apprezzato il piacevole racconto a tre voci ispirato da “Il Libro del Basilico” (ed. Delfino Moro) di Sandra Berriolo.

Gli ospiti, Intervistati dalla giornalista Monica Napoletano, hanno saputo trasmettere con passione il frutto della loro esperienza professionale. Sandra Berriolo, ha condiviso alcuni contenuti del libro, usi e tradizioni legate alle innumerevoli specie di basilico presenti nel mondo. Ottavia Castellaro e Simone Peirano, con i loro laboratori, hanno creato sul momento e fatto degustare rispettivamente l’una un piacevolissimo cocktail ispirato al basilico e alle aromatiche, e l’altro un saporito pesto realizzato al mortaio.

“Ringraziamo per il pubblico, tutti gli abitanti di Bossoleto per il contributo e per il sostegno e la presenza, il Sindaco Pietro Balestra, l’assessore Tamara Grossi, il consigliere Franco Scrigna e tutti i rappresentanti dell’Amministrazione presenti - dichiarano gli organizzatori.

La rassegna “Autori a Bossoleto” oltre a ringraziare il pubblico intervenuto, gli ospiti protagonisti della serata, è grato a Tiziana Minacapilli di “Cosa vuoi che ti legga”, all’Azienda Agricola Davide Bacci di Albenga, specializzata nella coltivazione di erbe aromatiche e officinali, che ha messo a disposizione le piante di basilico per l’allestimento e la presentazione e l’editore del Delfino Moro.