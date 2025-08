Cengio, no unanime dal Consiglio Comunale all'inceneritore. La minoranza: “Contenti, ma il testo è più blando di quanto sperato”

È stata approvata all’unanimità, nel corso del consiglio comunale di ieri sera, la mozione che esprime contrarietà alla realizzazione di un inceneritore sul territorio di Cengio. Un passaggio che il gruppo di minoranza “Cengio Cambia” definisce positivo, seppur arrivato “con moltissimi mesi di ritardo” rispetto a quanto richiesto fin dallo scorso anno.

“Una approvazione che siamo contenti di aver ottenuto - commentano i membri della minoranza - seppur dopo enorme fatica e interventi non sempre liberi da contestazione e discussione con la maggioranza”.

Il gruppo ricorda infatti come la prima mozione presentata contro l’ipotesi dell’impianto risalga al 2023, e venne all’epoca respinta dalla giunta. “Troppi mesi sono passati - sottolineano - da quel primo atto. Ora finalmente anche il Consiglio prende una posizione chiara”.

Secondo “Cengio Cambia”, tuttavia, il testo approvato dalla maggioranza resta troppo prudente rispetto a quanto inizialmente proposto dalla minoranza: “La formulazione scelta dalla maggioranza, in modo unilaterale, con l'accoglimento del documento dei sindaci e il breve dispositivo che esprime contrarietà al costruire un inceneritore a Cengio, sono più blande di quanto avevamo proposto e avremmo desiderato”.

Nonostante le riserve sul contenuto del documento, i consiglieri del gruppo esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto: “È sicuramente un punto importante, una vittoria per la salute dei cengesi e un bene per l'ambiente di Cengio”.

Infine, l’impegno a proseguire il lavoro di vigilanza e proposta: “Andiamo avanti con il nostro lavoro di consiglieri del gruppo Cengio Cambia, sempre attenti sia ai bisogni reali del territorio sia ai rischi che scelte sbagliate potrebbero procurare”.