Addii nei comitati savonesi di Futuro Nazionale, Medusei: "Avanti insieme a chi crede con entusiasmo nel progetto politico di Vannacci"

"In merito alla fuoriuscita di alcuni referenti di comitati locali nella provincia di Savona, prendiamo atto delle loro decisioni. Futuro Nazionale prosegue il proprio percorso con determinazione, insieme a chi crede con entusiasmo nel progetto politico di Roberto Vannacci".

Così Gianmarco Medusei, consigliere regionale e coordinatore regionale Liguria di Futuro Nazionale. Il riferimento è alla decisione di lasciare Futuro Nazionale da parte degli ormai ex Referenti dei Comitati Costituenti Savona 280 (Luciano Chiarenza), Varazze (Daniele De Felice), Celle Ligure (Antonio Maruca) e Piana Crixia (Nicola Grattarola).

"Si precisa che ad oggi non è stato nominato alcun referente provinciale a Savona - continua Medusei - Ciò che mi preme particolarmente chiarire è che le dimissioni di un referente non comportano la cancellazione degli iscritti. I tesserati appartengono al movimento, non al singolo referente, e restano regolarmente iscritti salvo una loro esplicita comunicazione individuale di recesso agli organi competenti. Chi si è iscritto ad un comitato lo ha fatto perché crede nel Generale".

"Futuro Nazionale è un progetto politico in fase costituente e il progetto non si ferma per le scelte dei singoli: va avanti con chi ci crede", conclude il Coordinatore regionale Liguria di Futuro Nazionale.