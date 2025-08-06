Alassio, il duo Arecco-Gollo chiude la rassegna “Note d’Organo nel Borgo 2025”

Un nuovo appuntamento di alto profilo artistico concluderà, venerdì 8 agosto, la rassegna “Note d’Organo nel Borgo 2025”, che ha arricchito l’estate alassina con concerti dedicati alla grande musica nel cuore dello storico Borgo Coscia, presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata in piazza San Francesco.
Alle ore 21.00, si esibirà in concerto il duo composto da Paola Arecco (pianoforte) e Gianni Gollo (flauto), con un programma di grandi classici, offrendo al pubblico un intenso percorso musicale tra alcune delle più belle pagine del repertorio per flauto e pianoforte.
La rassegna è organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata – Frati Cappuccini, con la direzione artistica del M° Piovano, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Borgo Coscia” e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.