Loano, tentano di entrare in due condomini sull'Aurelia: due persone denunciate per tentato furto con scasso

La Polizia Locale associata di Finale Ligure e Loano ha denunciato due cittadini di etnia rom con l'accusa di tentato furto con scasso.

Nella giornata di lunedì 4 agosto la pattuglia è intervenuta sulla via Aurelia a Loano: alcuni abitanti di un condominio avevano segnalato due persone sospette aggirarsi per lo stabile e cercare di introdursi al suo interno.

Giunti sul posto, gli agenti si sono subito messi al lavoro per rintracciare le due persone. Queste sono state individuate a poca distanza, mentre stavano tentando di introdursi in un altro immobile: mentre una faceva da “palo” l'altra forzando la serratura di un portone con alcuni attrezzi da scasso.