Albissola Marina, con "Notte di note" torna la musica dal vivo con quattro appuntamenti musicali

Notti di Note torna a impreziosire le serate estive di Albissola Marina, con un ciclo di concerti pensati per chi ama la musica dal vivo, quella suonata con passione, talento e autenticità. Quattro appuntamenti, quattro storie musicali che si intrecciano con l’arte, il mare e le emozioni.

Dopo una partenza folgorante con il concerto di Emanuele Dabbono, sabato 9 agosto la rassegna prosegue con i Full Motion Band, protagonisti di una serata vibrante e intensa.

Sabato 9 Agosto - Piazza Tullio d'Albisola – Lungomare degli Artisti

Ore 21:30 Ingresso libero

Sul palco, quattro musicisti di grande esperienza e versatilità: – Alessandro Nasuti, voce e armonica a bocca – Marco Cravero, chitarra elettrica (già al fianco di Francesco De Gregori) – Damiano Ferrando, basso elettrico – Giancarlo “Gianka” Gilardi, batteria

Il loro progetto musicale nasce dal blues — non solo come genere, ma come anima — e si espande in un universo sonoro fatto di jazz, funk, soul e rock. Ogni brano è una fusione di stili, un viaggio sonoro ricco di sfumature e groove, capace di coinvolgere e sorprendere.

Una vera esperienza live, tra ritmi eleganti e atmosfere coinvolgenti, in uno dei luoghi più suggestivi della Riviera.

Questa è Notti di Note: una celebrazione della musica live di qualità, condivisa sotto le stelle nelle splendide location delle piazze di Albissola Marina.