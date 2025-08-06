Concorso “Arteggiando tra gli ulivi e il mare”, iscrizioni aperte fino al 31 agosto

La caARTEiv ha lanciato un nuovo concorso “Arteggiando tra gli ulivi e il mare”, prorogandone la scadenza al 31 agosto 2025.

Sono previste 3 sezioni dedicate alla Poesia d’Amore scritta su una Cartolina del proprio paese, alle Smart News per i fatti di cronaca accaduti sempre nel proprio paese di residenza, ai Selfie Smile per autoscatto con il sorriso con il proprio paese in sfondo, ed infine ai Selfie Pet per autoscatti dedicati ai propri animali domestici di cortile o di stalla.

Si aggiunge a coronare la giornata di premiazione il 14 settembre 2025, una mostra collettiva aperta ad artisti di ogni età con ogni tecnica di pittura foto e scultura, previa prenotazione location e supporti espositivi.

La caARTEiv, associazione senza fine di lucro che fu operosa in Val Bormida dal 1998, pur trasferendo da piazza Italia 5, Millesimo, le proprie attività artistiche e di ricerca storica in San Genesio di Vado ligure (SV), in V. Montenero 21, conserva attualmente anche i due storici concorsi “Poetando alle pendici del monte Camulera” che ebbe gli esordi nel 1998 in Riofreddo di Murialdo (SV), con il “Trofeo Bellone Nello” (socio fondatore caARTEiv), e “Poetando con i Del Carretto e i Centurione Scotto” edito dal 2002 a Millesimo (SV).

Ogni altro particolare del bando completo è consultabile in www.caarteiv.it

L'organizzazione invita a partecipare numerosi e ad unirsi anche al pranzo presso il Circolo San Genesio il 14 settembre 2025, su prenotazione al numero (ore serali) 019/880786.