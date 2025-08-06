"Zuccarello Riden…Z", il terzo appuntamento venerdì 8 agosto con il comico ligure Daniele Raco

Per la terza serata della rassegna 2025 “Zuccarello Riden…Z”, che ha visto nei suoi primi due appuntamenti protagonisti Beppe Braida e Fabrizio e Filippo Fontana, venerdì 8 agosto sul palco di piazza IV Novembre, alle ore 21:30, salirà il comico ligure Daniele Raco, per portare in scena lo spettacolo “Best…In un mondo di John e Paul”.

Raco sarà anticipato, come sempre, da un’anteprima d'arte varia con la partecipazione di nuovi talenti della musica e del cabaret. Ci saranno l’immancabile comico Federico Doc, i cantanti e cantautori della scuderia della vocal coach Fabiana Parlato come Gianni Rotella, Pierandrea Canepa, Katia Picasso, Sofia Terminiello e altri ospiti a sorpresa. Conducono Marco Dottore e Luca Galtieri che avranno il compito di coinvolgere il pubblico con simpatiche gags.

Daniele Raco si definisce stand up comedian da sempre. Vorrebbe essere Bernie Mac ma è americano come Nando Moriconi. Definirlo con una sola parola è riduttivo, la più ricorrente è risultata essere "Grasso" lui ride e ci fa su un libro. Altri lo vogliono "Pigro" lui torna in palestra e a 40 anni si trasforma in pro wrestler. All'accusa di non sapersi vestire risponde di non riconoscersi nella moda. La verità è che mangia male e ha spesso lo stomaco in cattivo arnese, ha mille pensieri tutti insieme, prende fuoco con estrema facilità. L'altra parola spesso usata per definirlo è "Vero" Daniele è uno che non le manda a dire. Odia i fighetti, i finti intellettuali, i depravati, lo spreco del talento, l'assenza di talento. Daniele è giovane e vecchio al medesimo tempo e riesce a farsi capire da tutte le generazioni. In TV ci va col contagocce, chissà mai perché. Lui ci patisce ma alla fine sa che è dal vivo che si vede il vero stand up comedian e lui da vero comedian di razza ama visceralmente il piccolo palco del club o del teatrino di periferia che sono la sua vera dimensione e quando parte è davvero difficile da contenere.