A “Note tra gli Ulivi” ad Andora direttamente da Nashville, la Lorenzo Piccone Band

Sabato 16 agosto, ore 21.30, nel suggestivo Borgo di Rollo ad Andora, ultima appuntamento della XVI edizione della rassegna musicale "Note tra gli ulivi" patrocinata dalla Presidenza della Regione Liguria, ormai un classico imperdibile per gli appassionati della musica di qualità.

Sul palco sotto gli ulivi, suonerà la Lorenzo Piccone Band, direttamente da Nashville. Vero virtuoso degli strumenti a corde, oltre a suonare chitarra acustica ed elettrica, chitarra hawaiana, bouzouki, mandolino, ukulele, dobro, armonica, Piccone è anche autore dei suoi brani, registra i suoi dischi a Nashville, centro della discografia statunitense, e tiene concerti in Europa, Nord America e Australia. Data la sua abilità con gli strumenti orientali, è stato chiamato a Teheran ad esibirsi con un gruppo di musicisti persiani, eseguendo sue canzoni e musica classica persiana. E’ uno dei pochi italiani che ha avuto l’onore di pubblicare un suo disco con la CandyRat Records, l’etichetta indipendente statunitense che riunisce i migliori musicisti di chitarra acustica del mondo.

Piccone alternerà le sue virtuose composizioni con brani cantati e reinterpretati in chiave personale della musica italiana, da De Andrè a Paolo Conte.

La serata è a ingresso libero e anticipata dall’apertura alle 19.30 dell’area ristoro tra gli ulivi con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun)

Un’occasione non solo per ascoltare buona musica ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio panoramico di Capo Cervo che divide le provincie di Savona e Imperia.