Caro vacanze? Una coppia di Varese al mare: "In Liguria ci fanno pagare anche l'aria per gonfiare il materassino"

Tra voli e traghetti a costi elevati, le tariffe delle spiagge attrezzate sopra la media e i prezzi alle stelle negli autogrill, il caro vacanze di questa stagione si fa sentire.



A sorprendere di più, però, è il servizio a pagamento offerto da un benzinaio ligure per gonfiare un materassino e un canotto, rispettivamente al costo di 1 e 2 euro. La segnalazione è arrivata in redazione da una coppia di Varese in vacanza a Cogoleto, in provincia di Genova.



"Ci siamo fermati a fare benzina e abbiamo subito notato questo cartello, rimanendo molto stupiti - afferma la coppia - Oltre i parcheggi tutti a pagamento da 1.80 euro all'ora o da 15 euro al giorno, e gli ombrelloni ad un costo elevato, adesso anche l'aria si paga? Bella accoglienza per i turisti", le parole a caldo della coppia lombarda.



La segnalazione si inserisce nel dibattito sui costi dell'estate, che sta tenendo banco sulla stampa nazionale e sui social in questo torrido agosto: molti italiani, a causa dell'aumento dei prezzi, stanno rinunciando alle vacanze estive, soprattutto dopo gli incrementi sulle tariffe autostradale, sul costo del gasolio e degli alloggi. La villeggiatura, soprattutto nella stagione alta, rischia di confermarsi un lusso per pochi.