"Impara l'arte", il 15-16-17 agosto ad Albisola tra performance di artisti e esposizione delle opere

Una tre giorni all'insegna dell'arte ad Albisola Superiore di fronte al circolo P. Boselli.
Il 15-16-17 agosto spazio quindi alle performance di artisti ceramisti nella piazzetta dell'arte.
A Ferragosto si terrà alle 19.00 l'inaugurazione e alle 20.00 l'inizio della performance degli artisti ceramisti.
Il 16 dalle 20 nuovamente via alle esibizioni degli artisti decoratori e alle realizzazioni di vasi al tornio del maestro Bouchaib Lamrhai.
Il 17 agosto dalle 10.00 alle 24.00 si terrà l'esposizione delle opere realizzate dagli artisti albisolesi.
Ad organizzare l'evento culturale "Impara l'arte" dedicato alla ceramica l'Sms P. Boselli con il patrocinio del Comune albisolese.