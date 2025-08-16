Andora, il 23 agosto l’ottava edizione del Carnevale Estivo con "La Notte dei Games”

Sabato 23 agosto, a partire dalle ore 21.30, il centro di Andora ospiterà l’ottava edizione del Carnevale Estivo Andorese, co-organizzato dal Comune di Andora e dalla Pro Loco.

"La Notte dei Games” quest’anno avrà come tema il mondo dei giochi, dai videogiochi ai giochi da tavolo. Le scenografie, montate su Ape Piaggio e piccoli autocarri, animeranno le vie cittadine in un’atmosfera di musica, allegria e colori.

La sfilata,presentata da Gianni Rossi, prenderà il via da Piazza Doria, proseguirà lungo Via Clavesana, Piazza Santa Maria, Via Dei Mille e Via Doria, per poi tornare in Via Clavesana e concludersi nuovamente in Piazza Santa Maria. Lungo tutto il percorso e sul palco centrale gli spettatori saranno accompagnati da animazione e musica.

Sette i gruppi protagonisti che hanno confermato la loro presenza. La Pro Loco Andora, campione in carica, porterà in scena “Super Mario” con uno staff pronto ad accogliere turisti e cittadini anche senza costume, offrendo loro la possibilità di partecipare alla festa. I Cugini dell’Orto, gruppo storico vincitore di numerosi premi nelle passate edizioni, proporranno “La Tombola con la Smorfia Napoletana”. La Croce Bianca, alla sua prima partecipazione, presenterà “L’Allegro Chirurgo”, un gioco perfetto per la loro vocazione sanitaria.

Il Basket Andora, alla sua seconda esperienza, sfilerà con “Minecraft”, il videogioco più amato dai giovani. La Casa Vacanze del Comune di Milano, con ragazzi ed educatori, porterà invece in scena “Giochi Riuniti”, un mix di colori e movimento. La Palestra Now si esibirà con coreografie country ispirate a “Tomb Raider” e alla sua celebre eroina. Infine, per la prima volta, i ragazzi di Andora Giovani animeranno le strade con “Bang!”, trasformando il corteo in un set western tra sceriffi e cowboy.

Due giurie valuteranno tecnica di costruzione, simpatia e originalità, decretando i vincitori nelle premiazioni finali. La serata si concluderà in Piazza Santa Maria con musica, divertimento fino a tarda notte e una pioggia di coriandoli che coinvolgerà grandi e piccoli.