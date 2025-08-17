Si rompe una condotta idrica ad Alassio: senz’acqua la zona a monte della via Aurelia

Nel tardo pomeriggio di ieri ad Alassio si è verificata la rottura di una condotta idrica del diametro di 300 millimetri lungo via Iulia Augusta, con conseguenti disagi per i residenti della zona a monte della via Aurelia.

I tecnici di SCA sono subito intervenuti sul posto per la riparazione urgente, che ha reso necessaria l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile. Secondo le previsioni, il problema dovrebbe rientrare entro 12-24 ore, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Per fronteggiare l’emergenza, la Protezione Civile ha allestito tre punti di distribuzione di “Acqua Non potabile” (utilizzabile previa cottura) in piazza Paccini, piazza Partigiani e via Torino. Chi avesse bisogno di assistenza può rivolgersi al Comando della Polizia Urbana, contattando il numero 0182 645555.

“La perdita è tutta individuata, circa 4 metri lineari, a breve la riparazione sarà terminata e si potrà cominciare a far affluire l’acqua alle vasche di distribuzione – ha dichiarato il sindaco alassino Marco Melgrati – nella notte il sistema sarà nuovamente operativo, ci scusiamo per il disagio”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto sottolineare le difficoltà legate alla gestione dell’infrastruttura: “Dispiace per aver letto commenti ignobili su un problema che non era prevedibile e che comunque da anni stiamo cercando di risolvere con difficoltà, data dal fatto che questo tubo si trova sotto il tracciato della via Iulia Augusta, con i vincoli paesaggistici e soprattutto archeologici”.