Furto di scooter e droga in discoteca: due arresti ad Alassio nel weekend

La Polizia di Stato, nell'ambito delle attività di prevenzione dei reati, incrementata in questo periodo estivo, ha portato a termine due arresti in flagranza di reato ad Alassio nel corso del weekend, grazie all'intervento tempestivo degli agenti del locale Commissariato.

I poliziotti hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 20 anni, sorpreso dopo aver rubato un ciclomotore. Alla vista degli agenti, il giovane, che conduceva il mezzo senza casco, ha abbandonato il motorino tentando di darsi alla fuga a piedi. Una volta fermato, si è opposto al controllo con atteggiamenti violenti, colpendo uno dei poliziotti nel tentativo di allontanarsi ma venendo rapidamente bloccato e arrestato con l'accusa di furto aggravato e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la notte tra domenica e lunedì, una ragazza di 22 anni originaria di un comune dell'hinterland torinese è stata arrestata all'interno della discoteca "Le Vele". La giovane è stata individuata dagli addetti alla sicurezza che hanno allertato i poliziotti del Commissariato: ciò a riprova del proficuo rapporto di collaborazione da parte del suddetto locale notturno con le Forze dell'Ordine, che già altre volte hanno individuato e arrestato spacciatori proprio grazie a segnalazioni del genere all'interno della discoteca. Per lei, trovata in possesso di 31 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, e di denaro provento dell'attività delittuosa, è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.