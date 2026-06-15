Albissola, arrestato 32enne per spaccio: sequestrati cocaina e denaro tra auto e abitazione

I Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato un 32enne di nazionalità albanese, residente in provincia di Savona e già noto alle forze dell’ordine.

Durante un servizio di controllo della circolazione stradale e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno notato un’auto sospetta nel centro di Albissola Marina e hanno deciso di fermare il conducente per un controllo.

L’ispezione ha permesso di rinvenire 7 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi, e 2.000 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati ulteriori 30 grammi di cocaina, altri 2.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato arrestato. In seguito al giudizio direttissimo, tenutosi presso il Tribunale di Savona nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e sono stati disposti l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.