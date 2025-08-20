Colpito da un rimbalzo del tubo mentre gettava cemento da sette metri d'altezza: incidente sul lavoro al porto di Vado per un operaio

Soccorsi mobilitati quest'oggi (20 agosto, ndr), intorno alle ore 13:30, al porto di Vado Ligure, dove un operaio impegnato nella costruzione dei cassoni della nuova diga foranea di Genova e Porto Vado è rimasto ferito durante le operazioni di getto del cemento.

L’uomo è stato colpito all’addome da un violento colpo di ariete, probabilmente provocato da una sacca d’aria nel tubo, e sbalzato mentre si trovava a circa sette metri di altezza.

I soccorsi sono scattati immediatamente: oltre ai Vigili del Fuoco della prima partenza di Savona, l’operaio è stato assistito dai militi della Croce Rossa di Vado Ligure e dai sanitari dell'automedica, con il supporto del personale della ditta costruttrice.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’Autorità Portuale, che hanno contribuito a gestire l’emergenza e a verificare la sicurezza del cantiere.

L’uomo è stato trasportato in ospedale; le sue condizioni non sono ancora state rese note, mentre le autorità competenti avvieranno gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.