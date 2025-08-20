 / Cronaca

Cronaca | 20 agosto 2025, 16:06

Colpito da un rimbalzo del tubo mentre gettava cemento da sette metri d'altezza: incidente sul lavoro al porto di Vado per un operaio

L'uomo era impegnato nella costruzione dei cassoni della nuova diga foranea di Genova

Soccorsi mobilitati quest'oggi (20 agosto, ndr), intorno alle ore 13:30, al porto di Vado Ligure, dove un operaio impegnato nella costruzione dei cassoni della nuova diga foranea di Genova e Porto Vado è rimasto ferito durante le operazioni di getto del cemento.

L’uomo è stato colpito all’addome da un violento colpo di ariete, probabilmente provocato da una sacca d’aria nel tubo, e sbalzato mentre si trovava a circa sette metri di altezza.

I soccorsi sono scattati immediatamente: oltre ai Vigili del Fuoco della prima partenza di Savona, l’operaio è stato assistito dai militi della Croce Rossa di Vado Ligure e dai sanitari dell'automedica, con il supporto del personale della ditta costruttrice.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’Autorità Portuale, che hanno contribuito a gestire l’emergenza e a verificare la sicurezza del cantiere.

L’uomo è stato trasportato in ospedale; le sue condizioni non sono ancora state rese note, mentre le autorità competenti avvieranno gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Redazione

