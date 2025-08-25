 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 08:21

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro diversi mezzi sull'Aurelia: incidente ad Albissola

Si è verificato questa notte. Fortunatamente nessun ferito

Non si sono registrati fortunatamente feriti ma il rischio è stato particolarmente alto.

Questa notte intorno alle 2.00 un'auto diretta verso Savona guidata da un 28enne si è infatti schiantata sull'Aurelia colpendo prima tre scooter, poi una macchina che ha fatto un volo di 10 metri colpendo poi ulteriori mezzi a due ruote. 

La sua corsa ad alta velocità si è conclusa abbattendosi su un albero.

Intervenute sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro albissolese, i carabinieri e la polizia stradale. 

Il conducente dell'auto non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Luciano Parodi

