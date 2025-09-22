La Val Bormida in ginocchio per il maltempo: frane, strade allagate e scuole chiuse. Alcune persone isolate (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.51 - Il sindaco di Piana Crixia, Massimo Tappa: "La situazione è drammatica: frane ovunque e il Bormida è esondato in più punti. Ci sono danni anche alle proprietà private".

AGGIORNAMENTO ORE 8.44 - La nota della Regione: "Sono il savonese e soprattutto la Val Bormida i territori più colpiti nella notte dalla perturbazione che sta interessando la Liguria. Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina si sono registrate cumulate eccezionali: a Dego, in particolare, sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, di cui 111 mm in un’ora. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia, causando parziali esondazioni. Oltre a Dego e Cairo Montenotte, si segnalano allagamenti e frane anche a Piana Crixia, Carcare e Mallare. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco, impegnati anche nel soccorso di persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua. Il traffico ferroviario è stato sospeso a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona–Alessandria e Savona–Torino, mentre è interrotta anche la linea Breil–Ventimiglia. Sulla Ventimiglia–Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure, così come sulla linea Genova–Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure. Precipitazioni intense si registrano anche in Valle Stura: a Rossiglione sono caduti fino a 270 mm in 8 ore. In questi minuti la parte più intensa della perturbazione interessa l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata, con nuclei temporaleschi anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre. Permane l’allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria. Nelle prossime ore, in mattinata, è atteso il passaggio del fronte principale, con temporali forti e persistenti. La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando la situazione, in costante contatto con i sindaci e i volontari sul territorio.

AGGIORNAMENTO ORE 7.48: nel Comune di Carcare, la Sp 15, bloccata per il crollo di un albero, è stata liberata dai tecnici della Provincia. La Sp 542, in località Girini, resta interrotta a causa di uno smottamento, mentre sulla Sp 51 sono in corso le operazioni di rimozione di un albero dalla carreggiata. Segnalata inoltre una frana sulla variante di Vispa. A Dego, via Savona è completamente allagata e alcune persone risultano isolate nella frazione dei Porri a causa di un altro smottamento. Anche le località Costalupara e Benentini bloccate per frana.

AGGIORNAMENTO ORE 7.39: scuole chiuse anche a Cairo Montenotte e Cengio.

AGGIORNAMENTO ORE 7.24 - Il bollettino diramato da Arpal: "Sembra essersi sfaldata la struttura stazionaria che per circa nove ore ha interessato la Val Bormida: il pluviometro di Dego ha raggiunto i 413 mm (1mm=1 litro per metro quadrato di terreno) di cumulata (in 8 ore), mentre la Bormida ha superato il secondo livello di guardia a Carcare (dove è in discesa) e a Piana Crixia, dove sta ancora crescendo. In zona si segnalano allagamenti diffusi e criticità alle sedi stradali: prestare la massima attenzione agli allagamenti in corso e non solo ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina. Il terreno è completamente saturo per via della stazionarietà dei fenomeni, e non è più in grado di assorbire ulteriore pioggia. Nuove precipitazioni, anche di minore intensità rispetto a quelle che si sono verificare questa notte, potranno provocare immediati innalzamenti dei torrenti".

AGGIORNAMENTO ORE 7.14: il fiume Bormida è esondato in corso Dante a Cairo Montenotte. L'acqua sarebbe penetrata anche all'interno dell'ospedale.

AGGIORNAMENTO ORE 7.07 - Il sindaco di Altare, Roberto Briano: "La situazione è sotto controllo. Le squadre della Protezione Civile stanno lavorando per la pulizia di tombini e cunette. Disporremo la chiusura delle scuole, non per un problema di pericolo, ma perché la preside mi ha informato che il personale scolastico – insegnanti e bidelli – non riesce a raggiungere il plesso. Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi della Protezione Civile per il prezioso lavoro che svolgono ogni volta".

AGGIORNAMENTO ORE 6.57 - Il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro: "Alcune abitazioni sono allagate, da verificare se l’acqua proviene dall’autostrada. Sulla SP 28bis, in direzione Millesimo, località Marghero, una corsia è ostruita da detriti ai lati del cantiere autostradale".

AGGIORNAMENTO ORE 6.54 - Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri: "Visto il perdurare della criticità legata al maltempo, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna". Diverse cantine e garage risultano allagati.

AGGIORNAMENTO ORE 6.49: la Sp 29 dir B, appena fuori dall’abitato di Dego, è interrotta a causa di una frana.

AGGIORNAMENTO ORE 6.30: la Sp 15 è temporaneamente chiusa al km 3, nei pressi del frantoio appena fuori Carcare, a causa di un albero in carreggiata: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Sempre sulla Sp 15, la strada è resa pericolosa dalle forti piogge e dall’acqua in superficie, ma resta percorribile con cautela. Sulla Sp 29, tra la casa cantoniera di Carcare e l’incrocio con la Sp 42 a San Giuseppe, si registrano circa 30 cm d’acqua, comunque transitabile con prudenza. Segnalate inoltre una frana sulla Sp 36 tra Bragno e Valmeschia, mentre dalla zona della Zincol il tratto è completamente allagato e non è percorribile. A Cairo Montenotte, piazza XX Settembre è completamente allagata.

La Val Bormida sta vivendo ore di forte emergenza a causa delle precipitazioni eccezionali che si stanno abbattendo sul territorio.

Secondo i dati delle centraline meteo, nella sola ultima ora sono caduti 87,8 mm di pioggia a Ferrania, 76,6 mm a Cairo Montenotte, 69,2 mm a Dego – dove il cumulato ha già raggiunto i 333 mm in sei ore. Per rendere l’idea dell’intensità del fenomeno: 1 mm di pioggia equivale a un litro d’acqua per metro quadrato di terreno.

Il rischio idrogeologico è elevatissimo: diverse strade risultano allagate e i corsi d’acqua stanno reagendo con rapidità alla massa d’acqua in arrivo. Il fiume Bormida a Piana Crixia ha superato il secondo livello di guardia ed è in continua crescita, mentre a Carcare il livello del fiume è salito di mezzo metro in appena cinque minuti. Allagato anche il sottopassaggio di San Giuseppe.

A complicare la situazione è la saturazione del terreno, ormai incapace di assorbire ulteriori precipitazioni dopo ore di pioggia insistente.

È in corso l'allerta arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado per questo tipo di evento meteo, accompagnati da locali colpi di vento e grandinate.