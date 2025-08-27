 / Cronaca

Lieve scossa di terremoto con epicentro a Giustenice

Questa mattina, alle 6.47, si è verificato un sisma di magnitudo 2.3 che, fortunatamente, non ha provocato conseguenze

Foto tratta da terremoti.ingv.it

Una lieve scossa di terremoto ha destato preoccupazione ma, fortunatamente, non ha provocato conseguenze. Questa mattina, alle 06:47, un sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato nell’entroterra pietrese, con epicentro localizzato a circa un chilometro da Giustenice e a una profondità di 10 chilometri.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diverse aree del savonese, specialmente nella zona di ponente, suscitando alcune segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco.

Non risultano danni a persone né a edifici, ma la Protezione civile è allertata per event ali verifiche e monitorare le zone prossime all’epicentro. La scossa è stata di entità moderata.

l'Istituto INGV l'ha rilevata alle ore 06:07:49 di stamane. Nelle zone prossime all'epicentro è stato avvertito un boato, che è tipico di queste scosse: generano onde di compressione che, raggiungendo la superficie, fanno vibrare il terreno; questa vibrazione viene trasferita all'aria, creando un'onda acustica a bassa frequenza che l'orecchio umano percepisce come un rombo sordo e profondo.

