Lieve scossa di terremoto con epicentro a Giustenice

Una lieve scossa di terremoto ha destato preoccupazione ma, fortunatamente, non ha provocato conseguenze. Questa mattina, alle 06:47, un sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato nell’entroterra pietrese, con epicentro localizzato a circa un chilometro da Giustenice e a una profondità di 10 chilometri.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diverse aree del savonese, specialmente nella zona di ponente, suscitando alcune segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco.

Non risultano danni a persone né a edifici, ma la Protezione civile è allertata per event ali verifiche e monitorare le zone prossime all’epicentro. La scossa è stata di entità moderata.

l'Istituto INGV l'ha rilevata alle ore 06:07:49 di stamane. Nelle zone prossime all'epicentro è stato avvertito un boato, che è tipico di queste scosse: generano onde di compressione che, raggiungendo la superficie, fanno vibrare il terreno; questa vibrazione viene trasferita all'aria, creando un'onda acustica a bassa frequenza che l'orecchio umano percepisce come un rombo sordo e profondo.