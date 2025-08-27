Savona, il cantiere di Corso Italia si "allarga" a via Battisti e ostruisce la vista ai pedoni: rimossi i pannelli

Quei pannelli che spiegano ai savonesi cosa sta nascendo "nel cuore della città" oscuravano la vista ai pedoni che attraversavano via Cesare Battisti.

Un pericolo tale che è partita subito la segnalazione al Comune, che ha provveduto a rimuoverli.

A far discutere ancora una volta è il cantiere del restyling del tratto di Corso Italia, di recente pedonalizzazione.

Il cantiere, per questioni tecniche, si è "allungato" fino a via Cesare Battisti. Per renderlo più "attraente", le reti erano state coperte dai pannelli illustrativi che spiegano le "meraviglie" del progetto. Ma oscuravano la vista ai pedoni che intendevano attraversare e alle auto in arrivo, rendendo la viabilità pericolosa.

"Ci è stata fatta la comunicazione relativa al problema – spiega l’assessore Lionello Parodi – e abbiamo tolto i pannelli, lasciando solo la rete che garantisce visibilità".