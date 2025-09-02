A settembre l'estate continua: il sabato notte de Le Vele Alassio!

Il sabato notte de Le Vele Alassio continua a brillare anche a settembre, regalando serate indimenticabili all'insegna della musica, dell'energia e della magia dell'estate. Dopo 63 giorni di apertura, durante i quali si sono susseguiti 67 eventi con una programmazione internazionale di altissimo livello, lo staff del Club è fiero ed entusiasta del successo straordinario di questa stagione.



A rendere unico questo percorso non è stato solo il calore del pubblico locale, ma anche la presenza di ospiti arrivati appositamente dall'estero per vivere l'atmosfera inconfondibile de Le Vele. Un risultato che conferma il Club come punto di riferimento per la nightlife della Riviera e non solo.



E anche se l'estate volge al termine, Le Vele non si ferma: a settembre ci aspettano ancora tre sabati di apertura, per respirare tutta l'energia di questa stagione e godersi il mare e il clima meraviglioso che solo Alassio sa offrire.



Sabato 6 settembre - ore 23:00 - STYLHERTZ, il sabato iconico de Le Vele Alassio

Il gran finale della settimana è affidato al leggendario sabato notte de Le Vele Alassio, appuntamento imperdibile per gli amanti del clubbing di qualità. Dalle ore 23:00 torna Stylhertz, con una line up d'eccezione: in consolle Giovanni Ursoleo, direttamente dai migliori Club italiani, affiancato dal resident DJ Tigani. Una notte dal respiro internazionale, perfetta per gli amanti della dance elettronica più ricercata e dei beat più raffinati, con un mix esplosivo di sonorità e vibrazioni da pista affollata: un sabato notte che è già leggenda.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 6th September 2025



Summer nights, premium vibes!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 6th September 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ



LINE UP



Giovanni Ursoleo

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-6th-september-2025--201676/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

