Alassio, “I Fracassoni” tornano in concerto per sostenere la ricerca scientifica e l’associazione “Il Sorriso negli Occhi di Richi”

Dopo il successo e la partecipazione calorosa registrata lo scorso anno, Alassio tornerà ad ospitare uno speciale concerto della band “I Fracassoni”, promosso dagli assessorati a Turismo e Volontariato del Comune, a sostegno della Fondazione Telethon - sezione di Imperia.

Sabato 6 settembre, alle ore 21:00 in piazza della Libertà davanti al palazzo comunale, la serata sarà dedicata alla raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Sorriso negli Occhi di Richi” di Arma di Taggia, in collaborazione con Telethon Imperia, per sostenere la ricerca scientifica sul gene UBTF e sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di malattie rare ancora prive di cure. Durante il concerto sarà dunque allestito un gazebo dedicato alla raccolta fondi, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Telethon.

“I Fracassoni”, band che da oltre vent’anni calca i palchi di tutta Italia esibendosi esclusivamente per scopi benefici, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi del rock italiano e internazionale dagli anni ’60 a oggi, passando dai brani più energici ai lenti senza tempo, fino alle sonorità originali dei New Trolls.

La formazione è composta da Massimo Mauri (chitarra solista e voce), Emilio Verga (chitarra ritmica), Paolo Mottadelli (basso), Claudio Meroni (organo Hammond), Claudia Livio (pianoforte), Marco Cantachin (sax), Gigi Anzani (batteria), con le voci soliste di Emy e Alberto Toppi. A supporto tecnico saranno impegnati Davide Marelli e Luca Visentin, mentre la direzione e presentazione della serata saranno affidate al manager della band, Raffaele Terruzzi.

“Dopo l’ottima esperienza dello scorso anno – sottolineano il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, e l'assessore al Volontariato, Patrizia Mordente – siamo felici di rinnovare la collaborazione con I Fracassoni e con Telethon attraverso una nuova iniziativa che unisce solidarietà e intrattenimento. Un evento che saprà certamente incontrare la generosità dei nostri concittadini e dei nostri ospiti, sempre pronti a partecipare con entusiasmo alle iniziative volte a portare beneficio a chi ne ha più bisogno e a sostenere la ricerca”.

“Il cuore grande di Alassio si farà nuovamente sentire in questo concerto. A nome di tutta la band – sottolinea Raffaele Terruzzi – desidero ringraziare il vicesindaco Angelo Galtieri, l’assessore al Volontariato Patrizia Mordente, l’Amministrazione Comunale tutta e il personale degli Uffici che, ancora una volta, ci hanno accolto calorosamente e ci permettono di portare avanti questo importante progetto di beneficenza”.