Alluvione ad Albenga, Piana: “La Regione è pronta a nuovi fondi, ma basta fughe in avanti”

A un anno dall’alluvione che, il 5 settembre 2024, ha devastato la Piana di Albenga, la Regione ribadisce il proprio impegno nel sostenere concretamente le imprese agricole colpite.

“All’indomani dell’alluvione mi sono recato immediatamente sul territorio per i sopralluoghi, incontrando agricoltori, associazioni di categoria e amministratori locali – afferma il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana. Da subito abbiamo attivato tavoli di confronto e riunioni anche in comune ad Albenga per definire insieme la strada da seguire. Gli accordi raggiunti prevedevano di mettere a disposizione risorse destinate alla messa in sicurezza del Rio Carendetta, perché la priorità era ed è quella di evitare che simili eventi possano ripetersi - spiega Piana -, ma se oggi le esigenze sono mutate e si ritiene necessario destinare risorse a ristori diretti per le aziende agricole la Regione è pronta a farsi carico anche di questo, individuando ulteriori fondi e misure specifiche”.

“Basterebbe avere i giusti rapporti istituzionali invece di fare fughe in avanti sui giornali. Un comportamento che non trovo corretto e di cui sono sinceramente stanco - sottolinea il vicepresidente. Il comparto della Piana di Albenga – conclude Piana – è un patrimonio non solo ligure, ma nazionale, e continueremo a lavorare per difenderlo con azioni concrete e risorse mirate, mantenendo il dialogo con chi rappresenta il settore, purché nel rispetto dei ruoli e delle corrette interlocuzioni istituzionali”.