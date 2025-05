Parcheggi sotterranei e danneggiamenti in centro. L'Assessore Pasquali dal Questore: "Ci è stato garantito il massimo sforzo da parte delle forze dell’ordine"

Proprio due settimane una giovane donna è stata aggredita all'uscita dalla palestra nel park del centro commerciale di Piazza Pergolesi. La donna però non era riuscita a riconoscere l'aggressore e in zona non sono presenti telecamere.

"Con l’occasione ho informato il Questore che, con la variazione di bilancio relativa all’avanzo di amministrazione - approvata oggi in Giunta- si sono stanziati 80.000 euro per realizzare interventi di chiusura del parcheggio sottostante la Città sul Mare - come presidio di sicurezza- e sono stati stanziati, altresì, 90.000 euro per la videosorveglianza. Questi ulteriori fondi saranno utilizzati per installare telecamere nelle zone della città che necessitano di maggiore attenzione e che verranno via via individuate, anche in dialogo con le forze dell'ordine - spiega Pasquali - Tale importante cifra si aggiunge allo stanziamento che è già stato fatto a dicembre e che riguarda la realizzazione, ormai prossima, dell’implementazione della videosorveglianza della Darsena e di parte del centro cittadino".