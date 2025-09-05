Da Pietra Ligure alla TV: Sebastiano Gravina sarà il referente per la disabilità

L’ironia e la leggerezza con cui racconta la vita quotidiana di un giovane non vedente gli hanno aperto nuove strade. Sebastiano Gravina, influencer e content creator originario di Bari e da anni residente a Pietra Ligure, è stato nominato referente di un noto tg satirico di Canale 5 per le segnalazioni riguardanti il mondo della disabilità.

La notizia è stata diffusa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione territoriale di Imperia, di cui Sebastiano è socio. Conosciuto sui social con il profilo “Videociecato”, Gravina ha conquistato migliaia di utenti raccontando i problemi e le sfide della cecità, trasformandoli in occasioni di condivisione e riflessione.

“È sicuramente un grande passo per l'inclusione – ha dichiarato ai microfoni di Savonanews – integrare una persona con disabilità come collaboratore degli autori del programma TV. Mi occuperò di cercare di essere il punto di riferimento per tutte quelle questioni legate alle situazioni del mondo della disabilità che hanno bisogno di essere ascoltate: è un primo passo, ma chissà che un giorno il mio sogno di diventare proprio un inviato non si possa realizzare. È però un buon inizio”.

Il giovane creator ha voluto sottolineare l’impegno che lo attende: “Non prometto nulla, mi occuperò solo di essere un punto di riferimento per gli autori e sicuramente farò in modo che le segnalazioni importanti possano essere in qualche modo ascoltate e magari risolte”.

Chiunque desideri segnalare situazioni serie e meritevoli di attenzione (non banalità) può scrivere all’indirizzo email: segnalazioniperdisabili@gmail.com.

Le segnalazioni potranno riguardare diversi aspetti del mondo della disabilità, con particolare attenzione a chi affronta problemi visivi. Un’opportunità significativa per dare voce a chi troppo spesso rimane inascoltato.