 / Attualità

Attualità | 05 settembre 2025, 12:15

Finale, rimosse dal fondale le due auto finite in mare nell’alluvione di maggio

L’intervento è stato realizzato questa mattina

Finale, rimosse dal fondale le due auto finite in mare nell’alluvione di maggio

Rimosse dal fondale marino nella mattinata odierna (5 settembre) le due autovetture che erano state segnalate alla Guardia costiera di Savona nei giorni scorsi.

L’intervento è stato possibile grazie al mezzo navale Porto Vado VIII della ditta Transmare srl., concessionaria del servizio antinquinamento del porto di Savona e Vado Ligure,

Il miglioramento delle condizioni meteo marine ha permesso lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. La zona interessata è stata interdetta alla navigazione ed a ogni altra attività balneare ed è stata vigilata durante le operazioni dal mezzo nautico della Guardia costiera G.C. B 155.

Le due autovetture, di cui la Capitaneria di porto di Savona aveva rintracciato i proprietari grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure, erano finite in mare lo scorso maggio a seguito dell’evento alluvionale che aveva colpito la zona del ponente ligure ed erano state trascinate a seguito dell’esondazione  del torrente  Pora.

Tale intervento rientra nell’ambito delle attività istituzionali della Guardia costiera ai fini della tutela dell’ambiente marino.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium