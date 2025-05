Sassello, il primo giorno da Sindaco per Gian Marco Scasso: "I sassellesi si sono ripresi il Comune"

Così il neo sindaco di Sassello Gian Marco Scasso al primo giorno da primo cittadino del paese degli amaretti dopo aver superato il quorum del 40% già da domenica che ha portato lui e i componenti della sua lista a far ritornare il comune con una nuova amministrazione comunale dopo i 9 mesi di commissariamento.

"59.7% come percentuale di voto è altissima, possiamo essere contenti. Al di là di quel manifesto affisso durante il silenzio perché come dico sempre la madre degli imbecilli è sempre incinta, abbiamo ricevuto fiducia e i sassellesi hanno voglia di non essere traditi" dice il neo sindaco, caposquadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze.